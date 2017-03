Tweeling (97) sterft door vrieskou op eigen oprit

Een van de twee zussen, Martha Williams, gleed vrijdagavond uit voor haar huis in Barrington, Rhode Island, na een etentje. Haar tweelingzus Jean Haley wilde haar helpen, maar zij viel vervolgens ook. De lage temperatuur (er was die nacht een gevoelstemperatuur van bijna -14) werd de twee fataal.

Op het moment van vallen was er niemand in de buurt om de zussen te helpen. Hun jongere zusje (89), met wie ze die avond ook hadden gegeten, was al naar huis.