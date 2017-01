Tweeling ziet elkaar voor het eerst na scheiding bij geboorte

Afgelopen kerst wilde Jennifer Doering uit de Amerikaanse staat Wisconsin een betekenisvol cadeau geven aan haar dochter Audrey. Dus probeerde ze meer te weten te komen over haar afkomst. Via een Chinese website gespecialiseerd in adoptiezaken vond ze een babyfoto van haar dochter. Opvallend was dat er op de foto twee identieke kinderen te zien waren op de schoot van een Chinese vrouw, in plaats van slechts één.



Via fora over adoptie kwamen Jennifer en haar man Tom erachter dat de familie Rainsberry uit de staat Washington het tweelingzusje van Audrey had geadopteerd. Zowel Audrey als Gracie hadden als baby dezelfde hartproblemen en zaten vroeger in hetzelfde weeshuis in Jiangxi in Centraal-China.