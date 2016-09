Twintig jaar cel geëist tegen Nederlandse zuurgooier in België

De aanklager zei vandaag tijdens de behandeling van de zaak in Brussel dat F. een 'zeer gevaarlijk persoon' is en het risico op herhaling 'uitzonderlijk groot'. ,,God weet wat hij nog had gedaan als hij niet opgepakt was.''



De Nederlander wist volgens het OM wat de gevolgen van zijn actie zouden zijn. Daarom werd de maximale celstraf geëist, naast een soort tbs.



F. wilde 'wraak nemen op de maatschappij' en had de supermarktketen in de periode daarvoor afgeperst door te dreigen met zuuraanvallen. Hij legde vorig jaar een bekentenis af. F. liep in maart vorig jaar tegen de lamp bij een routinecontrole in de buurt van Parijs. De Belgische justitie was op dat moment al enkele maanden naar hem op zoek.



Schadevergoeding

De raadsman van de schoonmaakster eiste een voorlopige schadevergoeding van ongeveer half miljoen euro. De advocaat vroeg namens Delhaize een schadevergoeding van 2 miljoen euro. ,,De keten heeft door de feiten een aanzienlijk omzetverlies geleden en heeft zware investeringen moeten doen in beveiliging.''



Tijssen vertelde eerder te lijden onder de gevolgen. ,,Ik wil liever niet in de spiegel kijken. Niemand mag nu een foto van mij maken. Niet in deze toestand. Ik blijf toch nog een beetje ijdel. Wat hij gedaan heeft, is onmenselijk, ik heb levenslang gekregen. Ik ben geen haatdragend persoon maar ik hoop dat hij een zware effectieve gevangenisstraf krijgt. En dat is niet een straf van twee of drie jaar cel. Aan zijn woorden van spijt zou ik ook niet veel hebben, ik ben nog steeds bang in zijn buurt."