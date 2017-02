'Uiteindelijk zal Donald het onderspit delven bij de rechter'

De hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen vindt het ‘een beetje raar’ dat deze president niet lijkt te weten hoe de rechterlijke hazen lopen in de Verenigde Staten. Alsof hij zijn manier van zakendoen kan transformeren naar het publiek ambt. ,,Hij moet kennelijk nog erg wennen. Trump mag best kritiek hebben op een uitspraak maar je moet niet de persoon van rechter verdacht gaan maken, zoals hij eerder deed. Het is ook in zijn belang het rechtssysteem overeind te houden. De president zou moeten opkomen voor de instituties, anders werkt het systeem niet meer.”



Als een Amerikaanse rechter bepaalt dat een decreet van de president inhoudelijk in strijd is met de grondwet - want bijvoorbeeld discriminerend – gaat het gewoon niet door. Het kan ook zijn dat het hoogste gerechtshof, het Supreme Court, straks zegt: allemaal mooi en aardig wat Donald Trump wil maar de president doet hier iets wat eigenlijk het congres (het parlement, de wetgevende macht) zou moeten regelen. ,,Dan is het een competentiekwestie. Wie wat mag regelen. De president of het congres? Dan zal de president de zaak aan het congres moeten overlaten. Ook dat komt voor”, aldus Bovend’Eert.