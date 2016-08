Unilever erkent misstanden op theeplantages

Zo krijgen tijdelijke arbeidskrachten nog geen toereikende vergoeding voor overuren. Ook werken ze niet in alle gevallen beschermd wanneer ze pesticiden gebruiken en mogen ze zich niet verenigen in bijvoorbeeld een vakbond. De arbeidsomstandigheden voor vaste arbeiders zijn wel verbeterd, maar de leveranciers zouden inmiddels relatief meer flexwerkers inhuren.



,,Wij erkennen dat er vooruitgang wordt gemaakt in de Indiase thee-industrie, maar er moet meer worden gedaan om de standaarden voor werknemers op theeplantages en hun gezinnen te verhogen", zo laat Unilever woensdag in een reactie weten. De Brits-Nederlandse fabrikant van onder meer voedingsmiddelen zegt samen met de leveranciers en certificeringsorganisatie Rainforest Alliance aan verbetering te werken.



Unilever liet eerder al weten niet van plan te zijn de banden met de probleemplantages te verbreken. ,,We kunnen helpen de problemen op te lossen of we kunnen onze handen er helemaal van aftrekken. Als we dat laatste doen, gebeurt er sowieso niks, dus kiezen wij ervoor betrokken te blijven'', zei inkoopdirecteur Dhaval Buch daarover in een interview.