Universiteit van Cambridge zoekt 'Lego-professor'

Het is de bedoeling dat de geselecteerde kandidaat het nieuwe onderzoekscentrum voor Ontwikkeling en Leren gaat leiden. ,,De waarde van spelen is nog niet goed onderzocht, terwijl er veel beweringen over worden gedaan: dat het helpt bij het leren, dat het belangrijk is, dat het goed is voor de welzijn van kinderen. Dat zou allemaal wel waar kunnen zijn, maar er is opmerkelijk weinig bewijs voor", zegt professor Anna Vignoles, die het centrum nu als interim-directeur leidt, tegen The Guardian.



,,De bedoeling van het centrum is om het belang van spelen en spelenderwijs leren te onderzoeken en na te gaan hoe spelen kan worden gebruikt om de resultaten van leerlingen positief te beïnvloeden."