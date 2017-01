Urenlange huiszoekingen Molenbeek leveren niets op

Hij werd uiteindelijk in maart 2016 opgepakt in de Vierwindenstraat, vlakbij de Delaunoystraat. De laatste straat werd ook nu door gemaskerde politiemannen afgezet. Ze kregen versterking van agenten in geblindeerde wagens. Enkele agenten zouden met een ladder op de daken gekropen zijn. Er werd ook een helikopter ingezet.



Er werden geen wapens of explosieven gevonden, bevestigt Ine Van Wymeersch, woordvoerster van het Brussels parket. Er werden wel drie personen meegenomen voor verhoor. Morgen maakt het parket bekend of zij aangehouden blijven.



Alle cameraploegen werden op een afstand gehouden. Enkel bewoners mochten de zone betreden. Het is nog niet duidelijk waarnaar precies gezocht werd. Het parket van Brussel, die de opdracht gaf voor de huiszoekingen, kan nog geen verdere informatie geven.