'8.000 Filipijnen vermoord en de president is er nog trots op ook'

Ellecer Carlos had gewoon in Nederland kunnen blijven. Dan had hij nu waarschijnlijk nog in Utrecht gewoond, die fijne, veilige stad waar hij opgroeide. In plaats daarvan ging de 42-jarige activist terug naar de Filipijnen, voert hij strijd tegen een ontketende president en ontvangt hij aan de lopende band doodsbedreigingen.



Op zijn ongestreken overhemd draagt hij een button met de tekst 'Stop the killings'. Het is een statement tegen Rodrigo Duterte, sinds juni 2016 president van de Filipijnen. Bijnaam: The Punisher. Bij zijn aantreden beloofde Duterte een bloedige strijd tegen drugshandel, en riep hij iedereen op om dealers en verslaafden te doden. Gevolg: een nationale heksenjacht die inmiddels zeker 8.000 levens heeft gekost.



,,Het is een slachting, een misdaad tegen de menselijkheid'', zegt Carlos, even terug in het land waar hij opgroeide. ,,Zonder enige vorm van proces worden mensen doodgeschoten, door agenten of door anonieme schutters. Drugsverslaafden, vaak uit de onderste laag van de samenleving. En de president is er nog trots op ook.''