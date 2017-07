Uw huis afrekenen? Dat is dan 1 euro

De kerkklok slaat 16.00 uur en onderbreekt even het gefluit van vogels. In de bar op het plein worden de eerste glazen bier geschonken. Twee jongetjes schieten op crossfietsjes de straat over. In Ollolai heerst vooral rust. Het dorp in de Sardijnse heuvels telt 1.200 inwoners, maar het voelt leger aan omdat veel huizen onbewoond zijn.



Het aantal inwoners is in een halve eeuw bijna gehalveerd, vertelt burgemeester Efisio Arbau. ,,Hier woonden vooral herders met hun familie, maar dat beroep sterft uit. Jongeren trekken nu weg. Werk in de buurt vinden is moeilijk.''



Veel huizen in het oude centrum staan al 30 jaar leeg en zijn in bezit genomen door onkruid. De oude muren staan nog overeind, maar verder is er weinig van over. Alleen het originele adresbordje hangt nog op zijn plek. De burgemeester startte vorig jaar het 'case ad 1 euro'- project. De inwoners reageerden aanvankelijk sceptisch. Burgemeester Arbau lachend: ,,Als ik koffie ging halen in de bar onder het gemeentehuis, kwamen ze met een euromunt op me af. Of ze even een huis konden afrekenen.''