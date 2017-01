Vader Belgisch slachtoffer Istanboel smeekt om begrip na online haattsunami

,,Alstublieft, alstublieft, ik heb altijd mijn best gedaan. Ik verwacht alleen een klein beetje begrip. Ik ben hier gekomen door mijn vader. Kerim is hier geboren, dus ik smeek het Belgische volk om begrip. Ik heb mijn zoon bewust niet in Turkije laten begraven omdat hij en ik een stuk van dit land (België) zijn. Die racisten zijn arme mensen die niet weten wat ze doen. Maar ik koester geen haat", zegt Ali Akyil in zijn emotionele smeekbede die vanmiddag werd uitgezonden in het VRT-journaal.



Akyil senior keerde gisteravond terug uit Istanboel. Hij vertrok zondag in allerijl naar de Turkse stad na het slechte nieuws over zijn zoon. Die bleek een van de 39 doden te zijn van de aanslag tijdens het oud-en-nieuwfeest in nachtclub Reina. Het lichaam van Kerim wordt vandaag overgebracht naar Houthalen, zo'n twintig kilometer over de grens bij Geleen. Hij krijgt morgen een uitvaartplechtigheid bij de moskee, zo liet de burgemeester van het plaatsje in Belgisch Limburg weten.