Vader steekt dochtertje (6) in het hart: 'Dit is wat ze wilde'

Toen de parkwachters een auto zagen staan langs de Blue Ridge Parkway in North Carolina werden ze nieuwsgierig, schrijft persbureau AP. Meer nog, toen ze een man en een klein meisje in het terrein naast de weg zagen lopen. De mannen benaderden Pickering en zijn dochter Lila, maar konden het tragische verloop van die ontmoeting niet vermoeden.



Bittere voogdijstrijd

Pickering en zijn ex-vrouw Ashley waren in een bittere strijd rond de voogdij over hun dochtertje verwikkeld. In 2015, na door haar te zijn bedreigd, vroeg Seth om een straatverbod. De rechter gaf hem gelijk, hoewel Ashley volhoudt dat de aantijgingen onwaar zijn. Ze verhuisde hierop naar Florida en probeert sindsdien Lila bij zich te krijgen.



Op vrijdag zou Pickering zijn dochter, onder toezicht van haar verzorger, een bezoek brengen. In plaats daarvan nam hij het meisje omstreeks 17.30 uur zonder toestemming mee. Langs het talud van de weg maakte hij een vuurtje, waar de rangers hem omstreeks 18.50 uur op aanspraken. ,,Hoe maakt u het vanavond'', zei een van hen, waarop Pickering reageerde: ,,Uitstekend, niets aan de hand.''



Mes uit de borst

Zonder enige aanleiding draaide Pickering zich om en maakte een stekende beweging naar zijn dochtertje. Er was een doffe klap en een kreun te horen. De parkwachten zagen vervolgens hoe het meisje, met een mes in de borst, op de grond viel. ,,Heb je haar net neergestoken?'', vroeg een van hen verschrikt. De rangers trokken hun wapens en rekenden Pickering in.



Na hem op zijn rechten te hebben gewezen, werd Pickering gevraagd of hij bereid was een verklaring af te leggen. Op de vraag waarom hij zijn dochter had omgebracht, zei hij dat hij Lila had moeten beloven dat niemand haar ooit bij hem weg zou halen, meldt ABC News. ,,Dit was de enige manier waarop ze niet 's avonds meer zou hoeven huilen: 'Pappie, ik wil naar huis'.''



Seth Pickering, die volgens zijn ex een liefhebbende vader was en door zijn dochtertje werd verafgood, zit nu vast in de gevangenis van Buncome County. Pickering zei in een verklaring dat hij, toen de parkwachters hem aanspraken, wist dat hij dochter nooit meer zou zien. Hem is moord ten laste gelegd. Een lijkschouwing heeft uitgewezen dat Lila in het hart gestoken werd. Ze stierf terplekke.