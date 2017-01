Vader van het Chinese 'pinyin' is overleden

Nooit van pinyin gehoord? Dan heb je vast nooit een poging ondernomen om Chinees te leren. Pinyin is het systeem dat gebruikt wordt om Chinese karakters in het Westerse alfabet om te zetten. Geschat wordt dat een vijfde van de wereldbevolking dankzij dit pinyin-systeem heeft leren lezen en schrijven.



Zhou werd geboren in 1906 toen de laatste dynastie van de Qing nog aan de macht was. Hij studeerde aanvankelijk economie in Shanghai aan de St. John's University en was onderdeel van de elite die China liet kennismaken met de Westerse manier van zakendoen. Hij reisde in de jaren 30 naar Amerika om aan Wall Street te werken.



In 1949 keerde hij terug naar China in de hoop dat het na de machtsovername en het einde van de burgeroorlog beter zou gaan. Hij kreeg van de nieuwe regering in Peking de opdracht om een nieuw schrift te ontwikkelen waarmee het hoge percentage analfabetisme in China werd teruggedrongen.