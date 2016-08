Vader vluchtelingetje Aylan: Het sterven gaat verder

,,De politici zeiden na de dood van mijn familie: dit nooit meer. Allemaal wilden zij kennelijk iets doen vanwege de foto die hen zo geraakt had. Maar wat gebeurt er nu? Het sterven gaat verder en niemand doet wat,'' aldus Kurdi.



De Syriër verloor zijn vrouw en beide zonen toen hij begin september met zijn gezin over zee uit zijn vaderland vluchtte. Inmiddels woont hij in Erbil in Irak. ,,Ik kan die beelden, die me herinneren aan onze horror, nauwelijks aanzien. Hoe is het mogelijk dat die drama's steeds weer plaatsvinden?''



Symbool

Aylan werd als een symbool gezien voor de heersende vluchtelingenproblematiek. Onderzoekers van de Sheffield Universiteit concludeerden dat de foto's, gemaakt door persfotograaf Nilufer Demir, het gespreksonderwerp waren in 53.000 tweets per uur. Ze verschenen in 12 uur tijd op 20 miljoen schermen van telefoons en computers overal ter wereld.



Sinds de EU in maart een deal sloot met Turkije, komen er veel minder bootjes aan op de Griekse eilanden: 2.400 vluchtelingen in augustus, volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR, tegenover 107.000 in augustus 2015. De meesten proberen nu in rubberboten vanuit Libië Italië te bereiken.



Alleen al de afgelopen dagen werden zo'n 10.000 mensen gered uit bootjes op de Middellandse Zee. De meeste boten worden onderschept door Europese (marine-)schepen. In de eerste zeven maanden van 2016 namen 105.000 mensen, vooral Nigerianen en Eritreeërs, de Libië-route, ongeveer evenveel als in die periode in 2015. Volgens het IOM verdronken er dit jaar 3.100 migranten.