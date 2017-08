Vakantievierende Poetin laat zich (met ontbloot bovenlijf) van zijn avontuurlijke kant zien

De president is op vakantie in de bergen in het zuiden van Siberië, samen met andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Sergej Shojgu. Samen met deze defensieminister ging Poetin paddenstoelen zoeken in het bos, zo blijkt uit de niet zo spontaan uitziende foto’s. Op andere beelden is te zien hoe de groep een boottochtje maakt en hoe de president in camouflagekleding in het bos staat.