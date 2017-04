Veel rook bij vlammenzee in hartje Dubai

Zeker 200 doden bij aard­ver­schui­ving in zuiden Colombia

5:55 Het dodental als gevolg van de aardverschuiving door hevige regenval in het zuiden van Colombia is gestegen naar boven de 200. Volgens het Rode Kruis raakten zeker 200 mensen gewond, 400 worden nog vermist. De noodtoestand is uitgeroepen in het getroffen gebied.