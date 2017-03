Veertig agenten omgekomen bij aanval rebellen in Congo

VS starten onderzoek naar hoog aantal bur­ger­slacht­of­fers Mosul

6:23 De militaire coalitie in Irak, geleid door de Verenigde Staten, is een onderzoek gestart naar meldingen over hoge aantallen burgerslachtoffers in de Iraakse stad Mosul. Die zouden zijn omgekomen naar aanleiding van luchtaanvallen uitgevoerd door de coalitie. Dat meldt The New York Times.