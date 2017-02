Veiligheidsadviseur Trump stapt op vanwege Ruslandrel

Flynn zou deze gesprekken al voor het aantreden van Trump hebben gevoerd. Hij sprak met ambassadeur Sergej Kisljak over de sancties van de VS tegen Rusland, maar ontkende in de aanloop naar zijn nieuwe functie tegenover vicepresident Mike Pence dat deze gesprekken hadden plaatsgevonden. Later kwam hij hierop terug, en zei hij dat hij niet zeker te weten wat hij besproken had.



De gepensioneerde generaal zou hebben laten doorschemeren dat de sancties die door president Barack Obama waren afgekondigd, onder Trump best wel eens zouden kunnen worden teruggedraaid. De sancties in kwestie waren door Obama opgelegd vanwege de Russische inmening bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.



Chantage

Volgens de Washington Post waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Justitie het Witte Huis vlak na Trumps aantreden al dat Flynn hoge functionarissen had misleid over de aard van zijn gesprekken met de Russische ambassadeur. Volgens de waarschuwing in kwestie was Flynn mogelijk kwetsbaar voor chantage.



Eerder liet Sean Spicer, de persvoorlichter van het Witte Huis, nog weten dat de positie van Flynn door Trump 'geëvalueerd werd'. Tijdens een persconferentie Trump gaf bij een bezoek van de Canadese premier Justin Trudeau, negeerde de president alle vragen over Flynn en diens positie.



Flynn werd door president Barack Obama in 2012 aangesteld als hoofd van de militaire inlichtingendiensten, een functie die hij in 2014 neerlegde.



Republikein Keith Kellogg, tevens een gepensioneerde generaal, is benoemd tot Flynn's tijdelijke opvolger. Kellogg adviseerde Trump al tijdens zijn verkiezingscampgne.