Verbindende video Deense tv gaat viral

Video Amerikanen verzot op Lubach-filmpje: 'That was amazing'

20:01 Inmiddels kennen we 'm wel: die grappige video van Zondag met Lubach waarin Nederland wordt voorgesteld aan de nieuwe president van Amerika. Hilariteit alom, en met succes. Want inmiddels is de video al tientallen miljoenen keren bekeken. Dat bleef ook in Amerika niet onopgemerkt, want daar pikken de grote YouTube-kanalen de video inmiddels gretig op. Deze keer: wat vinden Amerikaanse tieners van de video?