'Verdachte aanslag Berlijn woonde hier slechts een dag'

„Dat is ook alweer lange tijd geleden”, zegt de geagiteerde Duitse beheerder, die zijn naam niet wil geven.



De 24-jarige Tunesiër, verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, is in eerste instantie in de sporthal van het Willibrord-Gymnasium aan de Hansastraat in Emmerik opgevangen. Later verhuisde Anis Amri naar het azc aan de Tackenweide. Daar is ruimte voor 50 mensen, alleen mannen.