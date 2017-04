'Aanslagpleger spelersbus Dortmund was uit op kelderen aandelen voetbalclub'

Epi­lep­sie­mid­del: duizenden misvormde baby’s in Frankrijk

20 april Frans onderzoek wijst uit dat het anti-epilepsiemiddel valproaat sinds 1967 tussen de 2.150 en 4.100 misvormde baby’s heeft veroorzaakt. Om hoeveel kinderen het in Nederland gaat is onduidelijk. ,,Dat willen we wel snel uitzoeken”, zegt Ilse Wegner van SEIN, expertisecentrum voor epilepsie.