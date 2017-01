'Verdachte' aanslag Istanboel: Ik was geeneens in Turkije

Een foto van zijn paspoort werd vandaag verspreid door diverse nieuwsmedia. De politie zou op zoek zijn naar hem als mogelijke schutter van de aanslag in de nachtclub. Tegen een correspondent van het Kirgizische persbureau Turmush zegt Iakhe Mashrapov dat hij niet begrijpt waarom er een foto van zijn paspoort is verspreid. Hij was in de nacht van 31 december op 1 januari niet in Istanboel en heeft naar eigen zeggen niks met de aanslag te maken heeft. In een video van het Kirgizische nieuwsmedium AKIpress laat de 28-jarige Kirgies stempels in zijn paspoort zien die aantonen dat hij op het moment van de schietpartij niet in Istanboel kon zijn. Tekst gaat verder onder video

Zakelijke reis

,,Ik heb geen idee wie de verdachte is of hoe er een foto van mijn paspoort op sociale media terecht is gekomen. Ik kom uit Kara-Suu en handel daar op de Kara-Suu markt sinds 2011. Toen de terroristische aanslag plaatsvond, was ik in Kirgizië. Ik bezoek Istanboel sinds 2011 voor zaken’’, zegt Mashrapov tegen persbureau Turmush.



Volgens Mashrapov vertrok hij op 1 januari voor zaken van Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië, naar Istanboel. Toen hij vandaag vanuit Istanboel terug wilde vliegen naar zijn thuisland werd hij op het Turkse vliegveld direct aangehouden. ,,Ik ben een uur ondervraagd. De Turkse politie legde me uit dat ik leek op een verdachte. Uiteindelijk boden ze hun excuses aan en mocht ik het vliegtuig instappen.’’



Schietpartij

Bij de schietpartij in de Turkse nachtclub Reina kwamen op 1 januari 39 mensen om het leven. Sindsdien is er een klopjacht gaande naar de dader. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.