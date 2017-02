Verdachte aanslag museum Tunesië opgepakt in Duitsland

Bij de grootschalige anti-terreuractie in Duitsland is vanochtend een Tunesische terreurverdachte opgepakt. De man van 36 zou betrokken zijn geweest bij de bloedige aanslag op het Bardo-museum in de Tunesische hoofdstad Tunis.

Bij die aanslag werden in het voorjaar van 2015 ruim twintig toeristen gedood door terroristen. Enkele maanden na het bloedbad in het museum keerde de Tunesiër als asielzoeker terug naar Duitsland, waar hij tussen 2003 en 2013 ook al eens verbleef.

De man werd ongeveer een jaar na zijn terugkeer opgepakt, maar werd kort daarna weer vrijgelaten omdat zijn uitlevering aan Tunesië mislukte. Omdat de Duitse autoriteiten de man ervan verdachten dat hij banden had met terroristen, werd hij sindsdien wel 24 uur per dag in de gaten gehouden.

De Tunesiër kon niet eerder worden gearresteerd, omdat dat het onderzoek naar hem in gevaar zou brengen. Duitse media schrijven dat hij bezig was in Duitsland een terreurnetwerk op te zetten, met als doel een aanslag te plegen. De plannen daarvoor waren nog niet erg concreet.

Meer verdachten

Bij de politie-acties van vanochtend werden zo'n 1100 agenten ingezet. Zij deden invallen op 54 plaatsen in de deelstaat Hessen. Volgens justitie in Frankfurt waren de doorzoekingen in huizen, bedrijven en moskeeën gericht tegen zestien verdachten.

Tot dusver is alleen de 36-jarige Tunesiër gearresteerd. Wat zijn rol was bij de aanslag op het Bardo-museum is niet duidelijk. De Tunesische politie schoot kort na de aanslag twee daders neer.