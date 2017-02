Verdachte aanslag nachtclub Reina in Istanbul vraagt om doodstraf

De schutter zou meerdere keren hebben gevraagd om de doodstraf tijdens zijn verhoor. Vorige maand zei hij dat hij verwacht had te sterven bij zijn bloedige aanslag . ,,Mijn opdracht was een zelfmoordaanslag te plegen." In zijn nieuwe verklaring staat: ,,Toen mijn kogels op waren heb ik nog twee granaten gegooid. De derde granaat liet ik vlak bij mijn gezicht ontploffen om zelfmoord te plegen, maar dat lukte niet.'' Masharipov zou in opdracht van Islamitische Staat hebben gehandeld. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn acties.

Christenen

Reina was in eerste instantie dan ook niet zijn doel. Eigenlijk wilde hij zijn aanslag in Taksim plegen, een uitgaanswijk in de Turkse stad die populair is onder christenen. Hij verplaatste zich uiteindelijk naar de nachtclub, omdat er teveel politie aanwezig was in Taksim.