Verdachte aanslag op club in Istanbul op oudejaarsnacht aangeklaagd

Masharipov, alias Abu Mohammed Khurasani, kon na de bloedige aanslag wekenlang uit handen blijven van de autoriteiten. De politie arresteerde de terreurverdachte halverwege januari in Istanbul. Hij bleek afkomstig te zijn uit Oezbekistan en zou hebben gehandeld in opdracht van Islamitische Staat.

Bij de aanslag op nachtclub Reina, gelegen aan de noordelijke oever van de Bosporus bij de Eerste Bosporusbrug, kwamen 39 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De schutter zei in januari dat hij verwachtte daar ook te sterven. ,,Mijn opdracht was een zelfmoordaanslag te plegen."

Andere arrestaties

De Turkse autoriteiten zijn volgens staatspersbureau Anadolu ook in actie gekomen tegen andere terreurverdachten. Een Zweed en een Deen zijn opgepakt in de stad Adana. Ze zouden in Syrië zijn getraind in het gebruik van explosieven en wapens en worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen in Europa, meldde het staatspersbureau zaterdag.