Verdachte Antwerpen blijft voorlopig in de cel

Of hij daadwerkelijk een aanslag wilde plegen wordt betwijfeld. Volgens zijn advocaat wilde hij niemand aanrijden en is van terrorisme geen sprake. Het OM heeft de 39-jarige R. 'een poging tot moord in een een terroristische context' en overtreding van de wapenwet ten laste gelegd.



De man van Tunesische afkomst had stevig gedronken toen hij werd opgepakt. In zijn auto werden steekwapens, een riotgun en legerkleding gevonden. Bij zijn rit over de winkelstraat de Meir vielen geen gewonden.