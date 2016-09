Verdachte bommenlegger New York aangehouden

De arrestant is de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, die is geboren in Afghanistan. Nadat zijn huis in Elizabeth was doorzocht, werd hij enkele uren later in het naburige Linden in de boeien geslagen na een vuurgevecht. Hij liep verscheidene verwondingen op maar was bij bewustzijn en verkeert niet in levensgevaar, zei een politiewoordvoerder. Op tv-beelden was te zien dat de verdachte op een brancard wordt afgevoerd.



Ook twee agenten raakten door de schietpartij gewond, maar niet ernstig. Een werd gered door zijn kogelwerende vest, de ander werd vermoedelijk getroffen door rondvliegende glassplinters.

Khan stond volgens de FBI niet op een lijst met mogelijke terreurverdachten. Over de achtergrond van zijn daden is nog niets bekend, maar er werd vanaf het begin rekening gehouden met een terroristisch motief. Hij zou een aantal jaren geleden terug zijn geweest in Afghanistan.



President Obama gaf kort na de arrestatie een persconferentie, waarin hij vertelde dat hij op de hoogte is gehouden van de situatie en erg dankbaar is dat er niemand om het leven is gekomen bij de schietpartij.



Verder benadrukte president Obama nog de rol van de burgers in de bestrijding van terrorisme. ,,Zie je iets verdacht? Bel de autoriteiten."



Explosie

Bij de ontploffing van zaterdagavond in de wijk Chelsea (Manhattan) vielen 29 gewonden. De ontploffing vond buiten plaats op 23rd street, in het hart van Chelsea, rond 20.30 uur (lokale tijd). Het explosief zat in een afvalbak, melden verschillende media. Ooggetuigen spreken van 'een grote explosie'. Honderden mensen verlieten hun huizen en meerdere straten werden door de politie afgesloten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar niemand verkeerde in levensgevaar.



Snelkookpan

Vlakbij de plaats van de ontploffing vond de politie een snelkookpan. Die was met draadjes verbonden aan een mobiele telefoon. Even verderop lag een beschreven stuk papier. Eerder op de dag ging er in New Jersey ook al een explosief af in een afvalbak. Niemand raakte daar gewond.