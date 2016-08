Verdachte doodschieten agent Bakx op Bonaire weer vrij

Volgens het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is er onvoldoende reden om de man in voorarrest te houden. De man was de gebruiker van een wit busje dat in verband gebracht wordt met de zaak. Het busje is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.



Inmiddels zijn op Bonaire vijftien Nederlandse rechercheurs aangekomen. Ook medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut en politiemensen van de eilanden Aruba en Curaçao werken aan de zaak.



De 45-jarige politieagent Ferry Bakx, die sinds 2013 bij het KPCN werkt, werd op 18 augustus doodgeschoten tijdens een schietpartij op Bonaire. Inmiddels is duidelijk geworden dat de dodelijke kogels niet uit een politiewapen kwamen.



Overval

De politieman was met een collega naar een woning aan de westkant van het eiland gestuurd, waar een overval werd gepleegd. Toen de agenten arriveerden, kwam het tot een achtervolging en vervolgens tot een schietpartij. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered.



Bij meerdere politiebureaus in Nederland hangt de vlag vandaag halfstok vanwege de begrafenis van Bakx. De uitvaart is vanmiddag op YouTube te volgen. De politie heeft een livestream beschikbaar gemaakt. Om half drie 's middags nemen vrienden, familie en collega's afscheid van de oud-Rijsbergenaar.