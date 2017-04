Verdachte live uitgezonden misbruik opgepakt

Over de zaak ontstond grote commotie. Tientallen mensen keken eerder deze maand via internet naar de verkrachting van een vijftienjarig meisje door meerdere mannen. Niemand belde de politie. Het gezin van het getraumatiseerde slachtoffer is naderhand overgebracht naar een veilige locatie vanwege aanhoudende bedreigingen en pesterijen.

De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse stad wordt opgeschrikt door een dergelijke zaak. De politie arresteerde eerder al vier personen nadat de zware mishandeling van een man met een verstandelijke beperking was uitgezonden via Facebook Live.