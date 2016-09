Verdachte New York aangeklaagd voor terrorisme

Rahami wordt onder andere het gebruiken van massavernietigingswapens ten laste gelegd. De 28-jarige Amerikaan van Afghaanse afkomst wordt ervan verdacht achter drie aanslagen te zitten: In Seaside Park en Elizabeth in de staat New Jersey, en in Manhattan, het centrum van New York. Een vierde bom, ook in New York, ging niet af.



Eerder werd Rahami al aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten, voor illegaal wapenbezit en voor illegaal wapenbezit met een onwettig doel.



De radicalisering van Rahami werd twee jaar geleden al door de FBI onderzocht, na een tip van zijn vader. Na zijn arrestatie werd in de woning van Rahami een dagboek gevonden, waarin hij de VS ervan beschuldigt islamitische strijders te doden in Irak, Afghanistan, Syrië en Palestina. Dat staat in de aanklacht. Ook schreef hij over instructies van 'terroristische leiders... om niet gelovigen aan te vallen waar ze wonen' en zou hij Osama bin Laden hebben vereerd. Bin Laden was hoofdverantwoordelijk voor de aanslagen op 11 september 2001.



Rahami werd gisterochtend neergeschoten in Linden, een half uur van New York, door agenten die op een tip waren afgekomen. Hij raakte gewond en kon worden opgepakt. Ook twee politiemannen raakten gewond. Een van hen kreeg een kogel in zijn kogelwerende vest, de ander werd geraakt in zijn hand.



Hij werd opgespoord naar aanleiding van camerabeelden van beveiligingscamera's en vingerafdrukken op de bom die niet was afgegaan. Later werd hij na een klopjacht opgepakt in Linden in de staat New Jersey.