'Verdachten aanslag op moskee Quebec zijn studenten'

Demente vader wordt duizenden kilometers van huis gedumpt

13:12 Een Amerikaanse vrouw en haar zoon hebben in november 2015 hun demente echtgenoot en vader in het Engelse plaatsje Hereford gedumpt. De 76-jarige man werd zonder zorg, geld of id-kaart achtergelaten. Pas na maanden onderzoek weet de politie nu wie de man is.