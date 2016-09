Vergeet de hotdog en de hamburger: hier is de hamdog

De hamdog zoals de Australiër zijn broodje heeft genoemd, bestaat uit een hotdogworstje dat tussen een in tweeën gesneden hamburger ligt. Daarop liggen sla, tomaat, kaas, augurken en drie sauzen: mosterd, tomatensaus en mayonaise.



Het broodje wordt momenteel met de hand gevormd in een bakkerij in Perth, wat productie op grote schaal vooralsnog erg kostbaar en tijdrovend maakt. ,,We zijn nog bezig de productie te automatiseren", zegt Murray, die zijn 'uitvinding' nu vooral op lokale marktjes, shows en festivals aan de man brengt.



Geïnteresseerden kunnen voor tienduizend Australische dollar (bijna zevenduizend euro) zich in de business inkopen en een franchise beginnen. Murray voorziet een mooie toekomst ,,We hebben al allerlei aanvragen gehad voor glutenvrije, vegan en vegetarische hamdogs", zegt hij tegen News.com.au. ,,Wanneer we het product op de markt gebracht hebben, zullen we ons daarop gaan richten."