Verheerlijken terreur straks ook strafbaar

De maatregel maakt deel uit van een antiterreurpakket dat gisteren in het Europese Parlement is goedgekeurd. Het parlement wil met het verbod voorkomen dat terreurgroepen of individuen door de verspreiding van boodschappen of beelden steun werven voor de terroristische zaak.

CDA-leider Sybrand Buma pleitte twee jaar geleden al voor wetgeving in Nederland, maar kreeg toen bij kabinet noch Kamer de handen opeen. Enkel de SGP steunde hem. Gisteren gingen VVD en PvdA in Straatsburg wel akkoord.

,,Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig'', stelt CDA-woordvoerder in Europa Jeroen Lenaers. Hij betreurt de onnodige vertraging, want het verbod wordt nu langs een omweg alsnog wet in Nederland.

Terroristisch geweld

Buma zelf vindt de ommezwaai van de regeringspartijen ook 'opmerkelijk', maar is er blij mee. ,,Wie terroristisch geweld verheerlijkt, bij voorbeeld van IS, moet vervolgd kunnen worden. Het toejuichen door Nederlandse sympathisanten van zo'n terreurgroep is een wezenlijk gevaar voor onze samenleving."