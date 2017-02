Verlamde man kondigt baby aan op hilarische wijze

Niet veel later ontdekte Amanda dat ze zwanger was. Een grote verrassing, want het was niet zeker dat Todd een kind kon verwekken met zijn verlamming. ,,We waren zeker niet aan het proberen", aldus Amanda tegen Today News. ,,We waren enorm geschokt en overweldigd. De dokters hadden ons immers verteld dat de kans op een kind zeer klein was zonder hulp van IVF of andere methodes."