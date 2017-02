Vermoorde halfbroer Kim Jong-un was schande van familie

Als de moord het werk is van de Noord-Koreaanse geheime dienst moet dictator Kim Jong-un ervan geweten hebben. In dat geval is de aanslag op zijn halfbroer de zoveelste bevestiging van zijn paranoïde gedrag. Andere familieleden, onder wie zijn oom en mentor, vielen al eerder ten prooi aan zijn moordzucht.



Beide Kims leven al jaren op voet van oorlog. In het boek ‘Mijn vader, Kim Jong-il en ik’, geschreven door de Japanse journalist Yoji Gomi, maakt hij gehakt van zijn ‘broertje’. ,,Hij is een grap en zijn regime gaat ten onder’’, aldus de oudste zoon van de in 2011 overleden Kim Jong-il. Die kritiek sloeg de deur naar Noord-Korea definitief dicht.



Kim Jong-nam leefde toen al tien jaar lang onder de bescherming van China. Peking ontfermde zich over de losbol en vrouwenjager toen hij in 2001 al bij zijn vader in ongenade viel. In dat jaar werd hij bij aankomst in Japan gearresteerd omdat hij met een vals paspoort reisde. In Pyongyang bestond hij niet meer. ,,De bescherming van China houdt me in leven’’, aldus de oudste Kim.



Daarom hield hij zich niet in toen hij in 2004 bij toeval de Japanse journalist Yoji Gomi ontmoette op de luchthaven van Peking. Beide mannen wisselden ruim 150 uitgebreide e-mails uit, de basis voor het geruchtmakende boek waarin hij de vloer aanveegt met Kim Jong-un.