Verpleger vecht met succes ontslag aan na 'grap'met seksvideo

In de video is een vrouw met ernstig overgewicht te zien die haar buik laat vallen op een man die voorover gebukt op zijn knieën zit. Verpleger Michael Renson dacht dat het een goede grap was om twee collega’s te taggen in de video. Daarmee insinueerde hij dat de collega's de hoofdrollen speelden in het filmpje. Diezelfde dag liet Renson ook nog kwakjes zalf achter op het bureau van de mannelijke collega, die volgens zijn boze werkgever bedoeld waren om anderen te laten denken dat de man gemasturbeerd had.

Michael Renson, die al bijna 20 jaar werkzaam was bij het ziekenhuis in het Australische Bendigo, werd ontslagen wegens ernstig wangedrag en kreeg vier weken salaris mee.

Rechter

Renson vocht zijn ontslag aan en beargumenteerde dat hij er 100 procent zeker van was dat hij met zijn post geen van de partijen beledigd had. Volgens Renson was het een onschuldig geintje. Zijn vrouwelijke collega was het daar niet mee eens. Zij noemde het incident 'walgelijk' en voelde zich vernederd.