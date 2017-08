Verviervoudiging van maffialeden in Duitsland

Kalend Nederland vliegt voor nieuwe haardos naar Istanboel

8:00 De crisis in de Turkse toerismesector is nog niet voorbij. Hoewel het aantal toeristen weer toeneemt, blijft in Istanboel de omzet per hotelkamer dalen en zijn de schulden in de sector torenhoog. Eén niche deelt niet in de malaise: het gezondsheidstoerisme, dat groeit als kool.