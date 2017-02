Vice-president Pence naar senaat om miljardaire minister te maken

Gelijke stemmenVice-president Mike Pence is zojuist aangekomen bij de Amerikaanse senaat om te stemmen voor de komst van Betsy DeVos als minister van Onderwijs. Pence is nodig omdat de senatoren recht tegenover elkaar staan over de controversiële benoeming van de miljardaire.

De senaat was nooit eerder zo verdeeld over een benoeming. Alle 48 democratische senatoren hebben aangeven dat ze tegen de benoeming van DeVos zullen stemmen. Daarnaast hebben twee Republikeinse senatoren, Susan Collins (Maine) en Lisa Murkowski (Alaska) aangegeven tegen de benoeming van de onervaren DeVos te zijn.



Het is nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Amerikaanse senaat dat een vice-president moet komen opdagen om deze deadlock te doorbreken. Met 50 stemmen voor de komst van DeVos en 50 tegen is de stem van de vice-president nodig om de doorslag te geven. Pence heeft eerder aangegeven vóór DeVos te stemmen.



Al 23 uur achterelkaar staan de democratische senatoren achter het spreekgestel om aan te geven waarom ze DeVos, een republikein met verre Nederlandse wortels, ongeschikt vinden voor het hoogste onderwijsambt van Amerika. Dit 'filibusteren' - een vertragingstechniek bij vergaderingen - is de ultieme poging om de komst van deze geldschieter van Trump tegen te gaan. De democraten proberen zo om nog een Republikeinse stem extra los te peuteren en zo de meerderheid in de senaat te krijgen.

Laatdunkend

Een van de belangrijkste argumenten tegen de benoeming van DeVos is dat de 59-jarige DeVos te weinig van het Amerikaanse onderwijs weet. Dat kwam ook bij de publieke hoorzitting van 17 januari naar voren toen ze op talloze vragen van de senatoren moest antwoorden dat ze het gewoonweg niet wist. Op een vraag of er in Amerikaanse scholen wapens zijn toegestaan, stelde ze dat er waarschijnlijk hier en daar wel geweren zijn om kinderen te beschermen tegen grizzly-beren.

DeVos heeft zich volgens de democraten in de afgelopen jaren regelmatig laatdunkend uitgelaten over het schoolsysteem van Amerika. Zo zou ze niet geloven in openbaar onderwijs - waar 90 procent van de kinderen gebruik van maakt- , zelf miljoenen in privé-scholen hebben geïnvesteerd. Daarnaast maken de democraten zich druk om mogelijke bezuinigingen in het onderwijs.