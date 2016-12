Video: Eerste beelden van sterfplek Amri

Dijsselbloem: Italië schendt afspraken niet

12:21 De redding van de eeuwenoude bank Monte dei Paschi door de Italiaanse overheid is niet in strijd met de Europese regels, zegt Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Hoewel binnen Europa is afgesproken dat bij een dreigend faillissement eerst aandeel- en obligatiehouders moeten opdraaien voor verliezen, is het wel toegestaan dat een overheid tijdelijk bijspringt om te voorkomen dat een bank omvalt. Italië stelde vandaag een fonds van 20 miljard euro in om de stabiliteit van de nationale bankensector te garanderen.