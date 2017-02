Video van de dag: man gaat out door extreme attractie

Senaat akkoord met benoeming van kli­maat­ont­ken­ner als milieubaas VS

21:02 De Amerikaanse Senaat is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Scott Pruitt als baas van het Bureau Milieubescherming (EPA). Van alle kandidaten die president Donald Trump heeft genomineerd voor zijn regering, was Pruitt in progressieve kringen een van de meest controversiële. Zeker voor deze functie.