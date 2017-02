Video van de dag: schattige mini-antilope in Chester Zoo

Tanzaniaanse gids opgepakt voor verkeerd vertalen toerist

15:24 Een Tanzaniaanse gids is in zijn land gearresteerd, nadat hij de positieve belevenissen van een toerist opzettelijk verkeerd heeft vertaald. In een filmpje zegt een vrouw in het Engels onder meer dat ze geniet van het mooie land, maar de gids vertaalt in het Swahili: ,,Jullie Tanzanianen houden maar niet op met klagen over honger’’.