Vier stappen op weg naar vrede in Syrië

Stap 1: Staakt-het-vuren

Vanavond, aan het begin van het islamitische offerfeest in Syrië, gaat in het hele land een bestand in tussen het leger an president Bashar al-Assad en de rebellengroepen die tegen zijn regime strijden. Afgespreoken is de luchtaanvallen op gebieden die door de rebellen zijn veroverd te stoppen. De luchtaanvallen eisen veel burgerslachtoffers en jagen duizenden Syriërs op de vlucht. Het staakt-het-vuren is ook bedoeld om humanitaire hulp te kunnen bieden. Onder meer in de Aleppo, de grootste stad van Syrië, zijn wijken belegerd en is de nood onder de bevolking groot. ,,Dit akkoord kan een doorbraak zijn,'' zegt Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. ,,Maar de duivel zit in de details, blijkt keer op keer.''



Stap 2: 'Goede' en 'slechte' rebellen van elkaar scheiden

Veel rebellengroepen in Syrië werken samen met de extremistische groep Jabhat Fatah al-Sham (JFS), die is gelieerd aan het terreurnetwerk al-Qaeda. De Russen en Amerikanen eisen nu dat de rebellen die samenwerking stoppen. ,,Het scheiden van terroristen en de gematigde oppositiegroepen is een sleutelelement in dit akkoord,'' zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Grote vraag is of de rebellen wel zonder JFS willen en kunnen. Het is een van de grootste en de meest succesvolle opponent van het Syrische leger.



Stap 3: Rusland en de VS strijden samen tegen extremisten

Als het bestand zeven dagen houdt beginnen de VS en Rusland samen aan iets unieks: een gezamenlijke militaire actie tegen de extremisten van JFS en Islamitische Staat (IS). Er komt een speciaal coördinatiecentrum waar Russen en Amerikanen inlichtingen uitwisselen en de luchtaanvallen op elkaar afstemmen. Dat moet voorkomen dat ook de gematigde rebellengroepen worden getroffen. Militaire samenwerking tussen de VS en Rusland op deze schaal is sinds de Tweede Wereldoorlog niet voorgekomen.



Stap 4: Vredesakkoord tussen Assad en de rebellen.

Het ultieme doel van de nu gesloten overeenkomst is een vredesakkoord. Als het geweld stopt en JFS buitenspel is gezet, kunnen al-Assad en de rebellengroepen toenadering zoeken. ,,Als iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen we eindelijk weer eens om tafel,'' verzucht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Maar dan begint een nieuw probleem. De Syrische regering bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de religieuze minderheidsgroep Alevieten. De soennitische moslims, 90 procent van de bevolking, hebben niets te vertellen. De belangrijkste onderhandelingen in Syrië worden die over de verdeling van de macht.