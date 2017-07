Vijf dagen in de auto voor één bocht van Max

In totaal zit Bas van Bodegraven (46) vijf dagen in de auto voor die ene bocht van Max Verstappen in Oostenrijk. De Tilburger, oprichter van de GOMAX-fanclub, vertrok afgelopen maandag met zijn 37 jaar oude Mercedes Dieselbus uit zijn woonplaats op weg naar het circuit.

Drie dagen deed hij over de heenreis. ,,De bus rijdt amper harder dan 80 kilometer per uur, ik houd hem uit nostalgie.’’ Na overnachtingen op verschillende campings vertrok hij vandaag in vol ornaat met duizenden andere Nederlanders richting de Red Bull Ring. Met hoog gespannen verwachtingen.

Volledig scherm De bus van Bas op de camping. © privé

Maar na één bocht was het voorbij en lag de Nederlandse coureur uit de race. Van Bodegraven: ,,De ontzetting op de hele tribune was bijna tastbaar. Het golfde: o nee he, het zal toch niet weer… Wel dus. En dan ga je vloeken. Heel erg zelfs. Dat duurt vijf tot tien minuten en vervolgens is er alleen nog maar berusting. En de gedachte: er zijn ergere dingen in deze wereld. Mooi was dan bijna alle Nederlanders na die enorme teleurstelling toch bleven zitten om te kijken of het nog leuk kon worden. Allemaal mensen met het racevirus in het bloed.