Vijf doden bij schietpartij op vliegveld Florida

De man zou even voor 13.00 uur plaatselijke tijd het vuur hebben geopend bij de bagageband van Terminal 2. Volgens getuigen zei hij niks en was hij stil tijdens het schieten. Volgens de politiechef ging de aanhouding rustig en hoefde er niet geschoten te worden door de autoriteiten.



De schutter, die naar verluidt een Star Wars-shirt droeg, zou de 26-jarige Esteban Santiago uit New Jersey zijn. De man had een militaire identiteitskaart bij zich, zegt een senator uit Florida tegen FOX News. Of de id-kaart van hemzelf was of bijvoorbeeld gestolen, moet nog blijken.



Rond 20.30 uur ontstond paniek toen geruchten ontstonden dat er opnieuw geschoten werd, ditmaal nabij een hangar en een parkeergarage. Een politiecommissaris meldde even later tijdens een persconferentie dat er geen aanwijzingen zijn voor een andere schietpartij. ,,Het kan zijn dat getuigen zich vergist hebben, want we hebben geen reden om te denken dat er meerdere beschietingen zijn geweest'', aldus de commissaris.



Het vliegveld is volledig afgesloten voor het luchtverkeer en wordt momenteel doorzocht door SWAT-teams. Volgens de autoriteiten gaat dat nog zeker de hele dag duren.