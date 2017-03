Vijf familieleden overleden in helikopterongeluk Wales

Kritiek op Amerikaans bedrijf dat hoge hakken voor baby's maakt

21:24 Je moet er maar zin in hebben: je pasgeboren baby hoge hakken met een zebra- of luipaardprintje aantrekken. Toch bestaat er in Amerika een bedrijf dat pumps voor kinderen van nul tot zes maanden verkoopt. Niet iedereen is blij met Pee Wee Pumps: bij zowel consumenten als actiegroepen roepen de schoentjes woede op.