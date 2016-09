Vijf jaar cel voor eerste Belgische Libiëstrijder

De twintiger vloog op 29 september 2015 vanaf Schiphol naar de Soedanese hoofdstad Khartoem, naar eigen zeggen om een safari te maken, volgens de rechtbank om daar samen met andere IS-rekruten een wapentraining te volgen in afwachting van hun doorreis naar het Libische front.



In oktober werd hij in Soedan gearresteerd op verdenking van terrorisme. De Deurnenaar was met een in Turkije gekocht zakenvisum Soedan binnengekomen. Na zijn arrestatie werden op zijn kleren en sporttas kruitsporen aangetroffen. Hij werd na vijf maanden uitgeleverd en zit sinds maart in de gevangenis.