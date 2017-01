Vijf personen omgekomen bij schietpartij vliegveld Florida

Daarnaast raakten acht personen gewond. De schutter is opgepakt, melden verschillende Amerikaanse zenders. Hij zou in zijn eentje gehandeld hebben. Het schieten zou plaats hebben gevonden bij de bagageband in Terminal 2.



Kalm

Verschillende delen van het vliegveld worden momenteel ontruimd. Ook zijn alle vliegtuigen leeggehaald. Een merendeel van de passagiers wacht op het asfalt van de startbaan op meer informatie.



Volgens een voormalige persvoorlichter van het Witte Huis die op het vliegveld is ,,lijkt alles nu kalm. Maar de politie laat niemand de luchthaven verlaten - althans niet uit het gedeelte waar ik ben'', twitterde Ari Fleischer, die perschef was van George W. Bush.



Fort Lauderdale-Hollywood Airport verwerkt zo'n 23 miljoen passagiers per jaar en is één van de grootste vliegvelden in de staat Florida.