Vijf vragen over nieuw debat Brexit

Is die door Brexit-tegenstanders voorspelde recessie gekomen?

Nee, na wat beurspaniek heeft de Britse economie zich hersteld. Het consumentenvertrouwen is ook terug. Huizenprijzen stijgen. Wel dreigt inflatie nu het pond 15 procent in waarde is gedaald. Importeren wordt dus duurder, maar export weer goedkoper. Grootste probleem blijft de onzekerheid. Sommige multinationals stellen hun investeringen uit of doen die liever op het Europese vasteland om de voordelen van een Europese markt niet te verkiezen. Het gaat uiteindelijk lukken zonder EU, maar "het land moet rekenen met moeilijke tijden", aldus May tegen de BBC.



Wat is trouwens een soft Brexit?

Volledige toegang tot de Europese afzetmarkt in ruil voor een (relatief lage) contributie maar géén politieke bemoeienis van Brussel, ofwel het Noorse Model. Daarbij hoort ook vrij verkeer van arbeid en dat was nou net wat veel Brexit-stemmers zo dwarszat. Ze denken dat (goedkope) Oost-Europeanen meer hun baantjes inpikken en profiteren van het sociale stelsel. May gaat dus voor een uniek verdrag, op maat voor Groot-Brittannië. Volgens diplomaten doen de Britten daarmee in feite niets anders dan ze altijd deden: Britain First.



Wanneer wordt de 'echtscheidingsprocedure' gestart die na twee jaar moet leiden tot Britse een formele exit?

Niet dit jaar, zegt May. Op zijn vroegst waarschijnlijk na de belangrijke Franse presidentsverkiezingen (mei 2017) en de Duitse parlementsverkiezingen (september 2017). Want dan weet je met wie je zaken moet doen. Volgens oud-premier Tony Blair houden de Britten overigens het recht de hele Brexit af te blazen als het is allemaal toch tegenvalt.