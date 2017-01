Vlaamse (32) baart twee jaar na dood echtgenoot zijn zoontje

Wendy Clerkx en haar man Marco Vos hadden een sterke kinderwens, maar kregen nooit de kans om via de natuurlijke weg ouders te worden. Toen Marco in februari 2014 overleed aan de gevolgen van een zeldzame spierkanker, was hij al zes jaar ziek.



,,Door de vele chemokuren en bestralingen die hij had moeten ondergaan, was het zelfs uitgesloten dat ik via in-vitrofertilisatie (ivf) zwanger zou worden", vertelt Clerkx. Toen het koppel hoorde dat er zoiets bestaat als post mortem ivf, bleek het juridisch mogelijk dat Wendy zich na Marco's dood kunstmatig kon laten bevruchten met zijn ingevroren zaadcellen. Hij koos voor experimentele medicijnen die geen negatieve invloed hebben op zijn sperma.



,,De gesprekken die Marco en ik daarover hadden, waren erg emotioneel", gaat de moeder verder. ,,Want het ging hier over een kind van hem dat hij nooit zou zien. Maar Marco gunde het me enorm. Omdat onze liefde zo groot was en omdat hij me ook heel graag iets van zichzelf wilde nalaten. Ik heb hem in zijn laatste levensdagen gezegd: 'Als ik na je overlijden nog altijd zo hard verlang naar een kind van jou en ik ben er mentaal sterk genoeg voor, dan ga ik er ook voor.'"