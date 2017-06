Vlaamse moeder en dochter ontsnappen aan vlammen in Portugal: Alles kwijt, maar we leven nog

Alles weg

Catherine is samen met Lynnis zo snel mogelijk in de auto gestapt, pikte haar andere dochter op en reed zo ver mogelijk weg. ,,Je zag dat het dorp al helemaal omgeven was door vlammen. Ik heb gezegd: 'Nu moeten we rennen voor ons leven'. Maar op zich is dat niets. Je bent eruit, je bent gered. Je hebt nog een toekomst. Alles is weg, ons huis is weg, maar materie blijft materie. We kunnen nog eten en nog slapen."



Catherine is bang dat er vrienden achter zijn gebleven. ,,Er wonen veel oudjes in het dorp, die hebben geen auto of zijn slecht te been. Mijn vriendin heeft ook geen auto. Ik weet het niet, misschien zijn we veel vrienden kwijt."



Het gezin worden nu opgevangen door kennissen. Het kan nog weken duren voordat ze terug naar huis kunnen. Het is ook nog niet zeker of ze in Portugal blijven.