Vlaamse nonnen starten eigen YouTube-kanaal

In de acht filmpjes op het YouTube-kanaal vertelt telkens een van de zusters over haar roeping en band met God. De zusters zijn ook actief op een eigen facebookpagina. ,,Het is belangrijk dat, als je vandaag in contact wilt komen met jonge mensen, je dat via moderne media doet. Anders kom je die mensen niet op het spoor", legt zuster Hannah uit.



Toch benadrukt ze dat het absoluut niet de bedoeling is om mensen te rekruteren of om geld te verdienen. ,,Het is eerder om te laten zien vanwaaruit wij leven en om aan mensen door te geven - wie dat ook moge zijn, jong of oud - dat Christus in het centrum van je leven, een heel mooi leven kan zijn", aldus de zuster.